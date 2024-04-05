Мир 05 апреля 2024, 16:46 Украинское агентство получило арестованные деньги российских компаний Freepik

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Украинское Национальное агентство по розыску и менеджменту активов получило в управление 588 тысяч долларов, арестованных на счетах российских компаний. Об этом сообщили в Госбюро расследований Украины.

«По решению суда передали в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов более 23 миллионов гривен (588 тысяч долларов) со счетов компаний, конечными владельцами которых являются россияне», — уточнили в ведомстве.

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Евросоюз также собирался направить Украине доходы от замороженных российских активов. Однако лидеры стран так и не смогли договориться по поводу их использования. Но президенту Владимиру Зеленскому сама идея очень понравилась. Он предложил изъять не только начисленные проценты, но и сами счета.

Ранее Украина ввела новые антироссийские санкции против семи физических лиц из четырех стран и 86 организаций. Рестрикции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, остановку выполнения финансовых обязательств.