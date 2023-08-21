21 августа 2023, 16:33
Украинским журналистам пригрозили тюрьмой за сообщения о 82-й бригаде ВСУ
Замглавы МО Украины Маляр: бригада ВСУ попала под авиаудары после сообщений СМИ
ВСУ подверглись обстрелам из-за публикаций в СМИ. По украинским военным 82-й бригады нанесли пять авиаударов за сутки, сообщила заместитель министра обороны страны Анна Маляр в своем Telegram-канале.
Замглавы ведомства напомнила, что за несанкционированное распространение данных о расположении или перемещении подразделений ВСУ грозит уголовная ответственность, а именно — лишение свободы на срок до восьми лет.
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«Цена заголовков о том, куда переместили 82-ю бригаду на юге, — пять авиаударов по бригаде за сутки», — написала Маляр.
Обозреватель Forbes Дэвид Экс 16 августа заявил, что Вооруженные силы Украины задействовали в наступлении 82-ю десантно-штурмовую бригаду, сообщил телеканал RT. ВСУ находятся в сложном положении, оказывая сопротивление на Купянском направлении, написали «Известия».
Западные СМИ обманывают своих читателей и публикуют информацию, которая не соответствует действительности. В материалах журналисты активно утверждают, что ложь — на самом деле правда.
ВСУ
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