Мир 21 августа 2023, 16:33 Украинским журналистам пригрозили тюрьмой за сообщения о 82-й бригаде ВСУ Замглавы МО Украины Маляр: бригада ВСУ попала под авиаудары после сообщений СМИ Министерство обороны Украины

Читать 360tv в

ВСУ подверглись обстрелам из-за публикаций в СМИ. По украинским военным 82-й бригады нанесли пять авиаударов за сутки, сообщила заместитель министра обороны страны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

Замглавы ведомства напомнила, что за несанкционированное распространение данных о расположении или перемещении подразделений ВСУ грозит уголовная ответственность, а именно — лишение свободы на срок до восьми лет.

Реклама

«Цена заголовков о том, куда переместили 82-ю бригаду на юге, — пять авиаударов по бригаде за сутки», — написала Маляр.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс 16 августа заявил, что Вооруженные силы Украины задействовали в наступлении 82-ю десантно-штурмовую бригаду, сообщил телеканал RT. ВСУ находятся в сложном положении, оказывая сопротивление на Купянском направлении, написали «Известия».

Западные СМИ обманывают своих читателей и публикуют информацию, которая не соответствует действительности. В материалах журналисты активно утверждают, что ложь — на самом деле правда.