Мир 29 января 2024, 09:19 Украинским военным стали чаще поставлять сомнительные консервы и гнилые овощи Марочко: в ряды ВСУ стали чаще поставлять некачественные продукты

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На Украине увеличилось количество поставок некачественных продуктов питания для военнослужащих. Данные об этом со ссылкой на собственные источники опубликовал в Telegram подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его информации, с начала 2024 года на продовольственные склады ВСУ стали поставлять продукты, качество которых вызывает сомнения. Например, консервы не отвечают утвержденным в стране стандартам.

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При этом в большинстве случаев на маркировке нет данных ни о сроках изготовления, ни о производителе. А ситуация со старыми запасами тоже оставляет желать лучшего — эта продукция уже либо пришла в негодность, либо вот-вот станет просроченной. На овощах и фруктах выявляли следы гниения и плесени, а в сухофруктах и крупах нашли насекомых-вредителей.

Марочко подчеркнул, что эти нарушения никак не мешают выдаче подразделениям такой продукции. Все это усугубляется тем, что на позициях ВСУ на передовой практически не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы.