Мир 20 февраля 2023, 05:33 Украинским военным сократят зарплаты и лишат боевых выплат — СМИ РИА «Новости»: украинским военным в марте сократят зарплаты и урежут боевые выплаты РИА «Новости»

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Начиная с марта большинству бойцов ВСУ в несколько раз урежут денежное довольствие, а также лишат боевых выплат. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. По данным агентства, эта мера коснется в том числе проходящих срочную службу, мобилизованных и кадровых военных.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в январе 2023 года подписал приказ № 44, указал источник агентства. Документ предполагает изменение порядка выплаты денежного довольствия украинским военнослужащим.

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Как пояснил собеседник издания, в приказе сказано об отмене выплаты дополнительного вознаграждения в размере 30 тысяч гривен. Оно с февраля 2022 года выплачивалось всем категориям военнослужащих.

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«На деле это означает для большинства украинских военных снижение зарплаты в несколько раз», — отметил источник агентства.

Глава СК России Александр Бастрыкин ранее заявил об установке данных о размерах денежных вознаграждений иностранным наемникам, которые участвуют в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. По словам председателя российского ведомства, их доход составляет от 30 тысяч до 100 тысяч гривен, что сопоставимо с суммой от 60 до 200 тысяч рублей.