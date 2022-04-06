Украинским военным приказывали обстреливать мирных жителей Донбасса в 2014 году

Украинские военные еще в 2014 году получили приказ стрелять по мирным жителям Донбасса. Об этом рассказала «360» беженка из ДНР Нина Гнелицкая. Будучи подростком, она стала свидетелем диалога двух украинских военных.

В 2014 году, когда после государственного переворота новые киевские власти начали боевые действия против восставшего Донбасса, Нине было 15 лет. Она жила в Великое Мешково Амвроисевского района Донецкой области. Их село подверглось обстрелу, от которого пришлось прятаться в подвале.

Перед обстрелом через село прошли украинские войска. Нина с братом отправились смотреть на проходившие мимо танки, которые раньше вживую так близко никогда не видели.

«Мы потихоньку выглядывали, чтобы нас не видно было. И ехала машина так медленно, и один в ней увидел, как мой брат из-за забора стоит смотрит, и говорит: „Жалко, такие молодые“. А второй ему отвечает: „Ну, приказ, что сделаешь“. Вот у них был такой приказ — обстрелять село», — рассказывает Нина.

В результате того обстрела мать девушки получила ранение в ногу.

Когда в начале 2022 года началось обострение ситуации в Донбассе и ВСУ возобновили обстрелы, Нина приняла решение вместе с двумя дочками переехать в Россию. Теперь она живет в Подмосковье и работает в школе. Ее муж остался защищать родную землю. Когда произойдет воссоединение семьи, пока неизвестно.

Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках обострилась 17 февраля 2022 года. Там сообщили о десятках обстрелов со стороны украинской армии, расположенной у линии соприкосновения.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинские военные планировали начать операцию по захвату Донбасса в марте. Объявление Россией собственной спецоперации стало единственным вариантом принести мир в регион.