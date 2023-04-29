Мир 29 апреля 2023, 03:15 Украинским военным приказали экономить патроны для контрнаступления Пленный рассказал о приказе командования ВСУ экономить патроны на Кременском направлении Минобороны Украины

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Командование ВСУ приказало солдатам экономить патроны на Кременском направлении в Донбассе для контрнаступления. Об этом рассказал оказавшийся в плену военнослужащий 100-й бригады теробороны украинской армии Владимир Киндюк, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что особым указанием было производить только одиночные выстрелы в целях экономии. Военным объяснили, что «патронов много нет».

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«Стояли в районе Кременной. Идешь на позиции на сутки — пять рожков дают. И особое внимание было — стрелять только одиночными, чтобы поменьше патронов выстрелить, потому что на контрнаступление нужно экономить, стрелять только прицельными», — сообщил пленный.

Украинец добавил, что в рядах армии не очень-то верят в успех контрнаступления. Военнослужащие склоняются к тому, что все обречено. Кадровых военных нет, а на позициях находятся только мобилизованные.

«Старший на позиции был сержант. Офицеров с нами никогда не было на позициях», — рассказал Киндюк.

Ранее этот же пленный сообщил, что командование ВСУ заставляет солдат писать рапорты с просьбой похоронить их на позициях. По его мнению это делается для того, чтобы бойцы считались без вести пропавшими и им не выплачивались компенсации.