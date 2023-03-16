Мир 16 марта 2023, 09:39 Украинским военным под Артемовском раздали ПТРК NLAW, но пользоваться ими не научили Марочко: подразделениям ВСУ под Артемовском выдали ПТРК NLAW без личного инструктажа U.S. Department of Defense

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Дислоцированные близ Артемовска подразделения ВСУ получили противотанковые ракетные комплексы NLAW, но необходимый инструктаж им никто не дал. Об этом в комментарии ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, с помощью гранатометов ВСУ планировали усилить свои позиции, однако личному составу совсем не объясняют, как ими пользоваться. Дают только инструкции на английском языке, отметил собеседник агентства.

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Артемовск имеет большое тактическое значение. За город уже долгое время идут ожесточенные бои. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне заявлял, что кольцо окружения здесь сжимается все больше — 15 марта «оркестранты» взяли село Зализнянское.

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По данным предпринимателя, российские силы находятся примерно в 1,2 километра от административного центра Артемовска.