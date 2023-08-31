Мир 31 августа 2023, 16:43 Украинским военным передали более тысячи беспилотников ВСУ получили более тысячи беспилотников и 30 роботизированных систем Unsplash

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Бойцы ВСУ получили свыше тысячи разных беспилотников. Об этом заявил украинский вице-премьер Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

«Усиливаем „Армию дронов“. Отправили на фронт более 1000 беспилотников», — сказал он.

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Речь идет о 900 FPV-дронов и более 100 Mavic и Matrice. Также Вооруженным силам Украины предали 30 роботизированных систем.

«Это украинские инновационные разработки, которые помогут военным отдаленно вести бой», — подчеркнул Федоров.

Кроме того, украинская армия получила 25 боевых турелей «Сабля» с дистанционным управлением. Федоров пояснил, что систему можно разместить на машине, установить в блиндаж и любое другое место.

Журнал Newsweek сообщил, что Украина получит танки Abrams. Предположительно, техника в скором времени появится по линии фронта. Однако, как уточнили «Известия», танки будут отличаться от первоначально обещанных киевскому режиму американскими властями бронемашин.

Несмотря на продолжающиеся поставки западной техники, успехов ВСУ не демонстрируют. По поводу действий украинских военных звучит много критики. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже призывал «заткнуться» всех, кто недоволен медленным темпом контрнаступления.