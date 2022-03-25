Украинским военным не удалось уничтожить залповым огнем «Град» позиции Народной милиции ДНР

Военные ВСУ нанесли ракетный удар по селу Михайловка в ДНР. Они выпустили сразу 100 ракет из систем залпового огня «Град», однако уничтожить позиции ополченцев ДНР им не удалось, написал сайт телеканала «Звезда».

Военнослужащие Народной милиции ДНР рассказали, что их позиции в результате обстрелов не пострадали, поскольку находились совсем в другом месте.

«Позиции у них крепкие. Бетон залит у них метра на четыре. Что-что, а позиции строили ребята шикарные. Мы зашли в них, аж хочется жить», — сообщил разведчик ДНР с позывным Призрак.

Он также отметил, что обстрелы Горловки происходят настолько регулярно, что в местной газете вместо привычной программы передач пишут адреса пунктов эвакуации. При этом в селе Верхнеторецкое бои уже закончились.