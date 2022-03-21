Украинским водителям запретили использовать видеорегистраторы

Водителям на Украине запретили использовать видеорегистраторы, сообщил в Telegram-канале советник главы МВД страны Антон Геращенко, ссылаясь на данные управления по связям с общественностью ВСУ. Запрет распространяется на все регионы.

Ограничения касаются фотосъемки и видеосъемки дорог общего пользования, объектов общего назначения, инфраструктуры, блокпостов, укреплений. Также теперь в стране нельзя фиксировать расположение и перемещение подразделений сил обороны.

«Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны доносить это до общественности», — подчеркнул Геращенко.

Ранее на Украине запретили работу ряда оппозиционных партий на время военного положения. По мнению политолога Карины Ерчковой, такое решение президента Украины Владимира Зеленского повлечет раскол политической структуры страны. Эксперт предположила, что, если украинский лидер будет придерживаться такой позиции «еще буквально недели две», Украины «в принципе как страны может не стать».