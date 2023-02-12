12 февраля 2023, 04:10
Украинским властям указали на множество преград для получения истребителей
Newsweek: Украине придется преодолеть много преград для получения западных истребителей
Получение западных истребителей не будет простым вопросом для Украины. Множество преград ждет киевские власти на этом пути, считают обозреватели американского журнала Newsweek.
Эксперты издания заявили, что главная проблема заключается в том, что партнерам будет непросто решить, какую модель истребителей поставлять ВСУ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал ранее Украине обучить пилотов на «стандартных самолетах НАТО», но конкретная модель названа не была.
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Также Запад не торопится с решением о поставке истребителей по другой серьезной причине: украинцы гипотетически смогут при помощи этих самолетов наносить удары по России.
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«Это, я думаю, все еще, вероятно, является красной чертой для большинства западных стран. Я думаю, это то, что поставит большинство, если не всех, западных лидеров в крайне неудобное положение», — сказал собеседник издания коммодор авиации в отставке Эндрю Кертис.
Ранее во время своего визита в Европу президент Украины Владимир Зеленский обратился к британскому парламенту, четко озвучив свою просьбу. Он сказал, что «Украине нужны истребители».
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