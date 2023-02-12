Мир 12 февраля 2023, 04:10 Украинским властям указали на множество преград для получения истребителей Newsweek: Украине придется преодолеть много преград для получения западных истребителей РИА «Новости»

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Получение западных истребителей не будет простым вопросом для Украины. Множество преград ждет киевские власти на этом пути, считают обозреватели американского журнала Newsweek.

Эксперты издания заявили, что главная проблема заключается в том, что партнерам будет непросто решить, какую модель истребителей поставлять ВСУ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал ранее Украине обучить пилотов на «стандартных самолетах НАТО», но конкретная модель названа не была.

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Также Запад не торопится с решением о поставке истребителей по другой серьезной причине: украинцы гипотетически смогут при помощи этих самолетов наносить удары по России.

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«Это, я думаю, все еще, вероятно, является красной чертой для большинства западных стран. Я думаю, это то, что поставит большинство, если не всех, западных лидеров в крайне неудобное положение», — сказал собеседник издания коммодор авиации в отставке Эндрю Кертис.

Ранее во время своего визита в Европу президент Украины Владимир Зеленский обратился к британскому парламенту, четко озвучив свою просьбу. Он сказал, что «Украине нужны истребители».