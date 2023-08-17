Мир 17 августа 2023, 22:57 Украинским властям предрекли потерю двух городов Экс-разведчик США Риттер: Украина скоро потеряет Купянск и Харьков РИА «Новости»

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Провальное контрнаступление Вооруженных сил Украины ведет к тому, что киевский режим может потерять контроль над Купянском и Харьковом. Такое мнение выразил экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, линия обороны ВСУ в районе Купянска уже разбита. Российские войска продвигаются по 10-15 километров в день, «угрожая войти в город».

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«Он (Купянск — прим. ред.) скоро падет. А дальше Харьков», — констатировал бывший американский разведчик.

Риттер подчеркнул, что Украине грозит стратегическое поражение, которое может наступить уже в конце лета или начале осени. На это указывают колоссальные потери среди личного состава ВСУ. Власти страны вряд ли смогут его восполнить, отметил Риттер.

Он назвал сложившуюся ситуацию «началом конца». Россия давит по всей линии фронта, а Украине уже не хватает людей, чтобы держать оборону, заключил Риттер.

Как сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, ВСУ теряют на Краснолиманском и Купянском направлениях до 12 опорных пунктов каждый день.