Украинским стюардессам разрешили работать в спортивных костюмах и кроссовках

Украинский лоукостер SkyUp решил сделать форму стюардесс более удобной. Теперь бортпроводницы будут работать в спортивных костюмах и кроссовках.

«Новая форма базируется на идее динамики и движения, поэтому вместо костюмов с юбками у женщин появятся брючные костюмы с более спортивным кроем <…> Дополняет образ легкий кожаный тренч», — сообщили Avianews.com в авиакомпании.

В SkyUp решили заменить туфли на кроссовки. По словам перевозчика, такая обувь позитивно повлияет на самочувствие девушек, которые вынуждены стоять на ногах долгое время. В форме изменится и расположение платка. Если раньше аксессуар повязывали на шею, то теперь его будут закреплять на плече.

«Это одежда для активных, смелых, ярких; для тех, кто не любит лишнего официоза, но ценит стиль», — заявили в лоукостере.

Макияж бортпроводниц теперь будет иметь преимущественно голубой и оранжевый цвета. Но в авиакомпании подчеркнули, что выглядеть все будет естественно. Прически девушек станут более удобными. Новую форму планируют выдать бортпроводницам уже осенью.