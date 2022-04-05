Украинским солдатам не дали инструкцию к западным гранатометам

Украинским военнослужащим не объяснили, как пользоваться западными гранатометами NLAW. Об этом РИА «Новости» сообщил солдат из Украины, находящийся в российской больнице.

Молодой человек служил под Харьковом.

«NLAW раздавали, но как им пользоваться, не показывали. Потом мы их назад вернули», — рассказал солдат.

По данным издания, о поставках Украине гранатометов NLAW официально объявили в начале 2022 года. При этом Великобритания заранее готовила украинцев применять эти гранатометы. Журналист РИА «Новости» нашел в Волновахе подробную инструкцию к NLAW, которую писал подготовленный на британских курсах младший сержант ВСУ.

История этого вида вооружения началась в 2002 году, после объявления конкурса на создание нового РПГ для британской армии. Гранатометы в итоге разработала шведская компания. Производство планировалось наладить как в Великобритании, так и в Швеции. В 2007 году к закупкам системы NLAW подключилась Финляндия.

Украина получила гранатометы из Великобритании.