    24 декабря 2019, 20:06

    Украинским шахтерам начали выплачивать долги по зарплатам

    Ирина Нагайникова

    Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец написал в Facebook о начале поступления средств на счета шахтеров. Об этом сообщила газета «Известия».

    «По состоянию на 12:30 (13:30 по Московскому времени — прим. ред.) ко мне, в Независимый профсоюз горняков Украины продолжает поступать информация о зачислении средств на личные счета шахтеров», — написал Волынец.

    Стала известна сумма задолженности по зарплате украинским шахтерам

    Подробнее

    Кроме того он отметил, что выделенных из бюджета средств хватит на погашение лишь четверти от суммы задолженности. В начале января долг перед шахтерами составит миллиард гривен (около 43 миллионов долларов).

    Волынец заявил, что готовит законопроект о внесении изменений в бюджет страны на 2020 год.

    23 декабря глава правительства Украины Алексей Гончарук сообщил о перечислении 322,6 миллиона гривен для погашения долгов по зарплатам горнякам. Известно, что источником этих средств стало перераспределение неиспользованных ассигнований бюджета.