Украинским шахтерам начали выплачивать долги по зарплатам

«По состоянию на 12:30 (13:30 по Московскому времени — прим. ред.) ко мне, в Независимый профсоюз горняков Украины продолжает поступать информация о зачислении средств на личные счета шахтеров», — написал Волынец.

Стала известна сумма задолженности по зарплате украинским шахтерам Подробнее

Кроме того он отметил, что выделенных из бюджета средств хватит на погашение лишь четверти от суммы задолженности. В начале января долг перед шахтерами составит миллиард гривен (около 43 миллионов долларов).

Волынец заявил, что готовит законопроект о внесении изменений в бюджет страны на 2020 год.

23 декабря глава правительства Украины Алексей Гончарук сообщил о перечислении 322,6 миллиона гривен для погашения долгов по зарплатам горнякам. Известно, что источником этих средств стало перераспределение неиспользованных ассигнований бюджета.