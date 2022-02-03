Украинским певцам запретили ехать на Евровидение, если они выступали в России

Критерием для отбора на Евровидение для украинских артистов сделали отказ от концертов в России после 14 марта 2014 года. Об этом рассказал гендиректор компании Secret Service Entertainment Agency, продюсер Михаил Ясинский.

По его мнению, организаторы отбора на Евровидение показали неспособность думать об артистах, а не о рейтингах или политической конъюнктуре.

«Чтобы украинский артист смог принять участие в отборе на Евровидение, он должен исключительно с 14 марта 2014 года отказаться от своей концертной деятельности в России. Это смешно и глупо», — написал он на своей странице в Facebook.

В беседе с местным изданием «Обозреватель» Ясинский заявил, что организаторы отбора ставят на первое место бюрократические нормы. По его словам, после скандала с Maruv было придумано новое условие, из-за которого теперь целый ряд профессиональных артистов не может принять участие в отборе.

«Только потому, что в марте 2014 года у них не было машины времени, чтобы оказаться в будущем, увидеть, что разрядки между странами не будет не то что завтра, <…> но и через восемь лет», — пояснил он.

В 2019 году Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила выступавшим в России юным украинцам представлять страну на детском Евровидении.