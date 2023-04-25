Мир 25 апреля 2023, 23:53 Украинским могильщикам приходится без выходных хоронить бойцов ВСУ — СМИ AP: украинские могильщики без выходных хоронят бойцов ВСУ Официальный сайт президента Украины

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Украинским могильщикам приходится работать без выходных. Многих из тех, кого похоронили, погибли в боях под Артемовском, написал корреспондент The Associated Press. Его слова привел RT.

По словам автора статьи, ситуация с массовыми захоронениями наблюдается в Кривом Роге, Хмельницкой области и Одессе.

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Он отметил, что Запад оценил потери ВСУ в 100 тысяч человек, но в реальности эта цифра в два раза больше. Украинским властям выгодно тщательно скрывать число погибших и раненых солдат.

Также журналист отметил, что могильщиками приходят работать люди с высшим образованием. Как пояснил один из них, работы в стране нет, а кормить семью надо. К тому же, закапывать тела намного лучше, чем сражаться на передовой.

Ранее бывший американский военный Ноктис Дрейвен заявил, что украинское командование не разрешает семьям погибших бойцов достойно их похоронить. Статус многих погибших боевиков значится, как пропавших без вести. Это делается для того, чтобы стране не пришлось официально выплачивать семьям компенсации. Дрейвен также недоумевает, почему ВСУ еще существуют при таком отношении руководства.