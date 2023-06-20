Мир 20 июня 2023, 11:41 Украинским дипломатам предложили приехать в Москву СВР предложила сотрудникам украинских дипмиссий за рубежом переехать в Москву РИА «Новости»

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Служба внешней разведки России предложила сотрудникам украинским дипломатических миссий переезжать в Москву на фоне чисток нелояльных офису президента сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба СВР, заявление привел ТАСС.

«Обращаемся к сотрудникам украинских представительств госорганов и дипмиссий за рубежом. Если вы ощутили давление киевского режима, ответственность за обеспечение мира и судьбу Родины, переезжайте в Москву. Здесь вам и вашим близким гарантирована безопасность», — отметили в ведомстве.

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Глава СВР Сергей Нарышкин отметил, что в службу поступила информация о реализуемых киевским режимом репрессивных мерах в отношении работников диппредставительств за рубежом.

По его словам, нынешние украинские власти пытаются выявить нелояльных работников и обеспечить их досрочное возвращение в страну.

Ранее политолог Сергей Маркелов заявил «360», что президент Украины Владимир Зеленский начал устранять своих политических конкурентов.