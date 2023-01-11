Мир 11 января 2023, 09:24 Украинским детям предложили уехать в Россию из-за Чебурашки-«оккупанта» «Украина.ру»: Чебурашку назвали «оккупантом» в Киеве Публичное достояние

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В школах Киева появились плакаты с перечеркнутым анимационным персонажем Чебурашкой, которого назвали «оккупантом». Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

«Если любишь Чебурашку, езжай в Россию» — написано на плакате.

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Авторы предположили, что это связано с громким успехом фильма, который за новогодние каникулы собрал более трех миллиардов рублей кассового сбора. Возможно, украинские дети тоже захотели посмотреть российский фильм, но получили предупреждение.

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Между тем российские кинокритики обсудили небывалый успех фильма «Чебурашка». По мнению Николая Никулина, создатели комедии использовали три фактора: новогодние каникулы, «сказочность» и отсутствие голливудских конкурентов.

Другой кинокритик, Давид Шнейдеров, объяснил успех киноленты отличной режиссерской работой Дмитрия Дьяченко, появлением на экранах культового героя и сильным актерским составом.

Комедия так полюбилась зрителям, что режиссер пообещал снять продолжение истории про ушастого персонажа «Чебурашки».