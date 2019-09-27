Украинским детям предложили поиграть в нацистских карателей

Украинским школьникам предложили увлекательную игру с элементами исторической реконструкции. Под Киевом в лесу организовали лагерь, в котором детям предлагают побыть карателями из УПА*.

Запрещенная в России организация «Украинская повстанческая армия» (УПА*) в годы Великой Отечественной войны существовала за счет и при активной поддержке гитлеровской Германии. Служившие в УПА каратели даже по меркам эсэсовцев считались жестокими и беспринципными. Им поручали самую грязную работу на войне: уничтожать целые села вместе с мирными жителями, бороться с красными партизанами, уничтожать население «неправильной» национальности. Так называемая «Волынская резня», из-за которой отношения между Польшей и Украиной до сих пор остаются натянутыми — тоже дело рук УПА*.

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Только школьникам, которых зазывают в организованный под Киевом лагерь, это не рассказывают. Наоборот, украинским подросткам преподносят свою, особенную «правду», в которой воины УПА* сражаются за независимость Украины и проявляют себя как достойные подражания герои.

«Наша задача — рассказать детям, как было на самом деле, кто такие УПА* и за что они боролись. Вот такая основная инициатива этого лагеря», — рассказал один из организаторов кружка юных нацистов Виталий Онищук.

В лагерь зовут детей в возрасте от восьми лет и до 16. На видео запечатлено, как они выкрикивают националистический лозунг «Героям слава!» и ищут по лесу НКВДшников.

В годы Великой Отечественной войны от рук украинских националистов погибли почти 900 тысяч евреев, более 200 тысяч поляков. На их совести смерть 400 тысяч красноармейцев.

*УПА, Украинская повстанческая армия, Українська повстанська армія — запрещенная в России организация.