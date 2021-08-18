Украинским депутатам запретят все контакты с политиками из России

Украинским депутатам хотят запретить любые контакты с политиками и чиновниками из России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной рады.

В документе уточняется, что связи с российскими органами власти и политическими деятелями парламентарии смогут устанавливать только с санкции президента Украины. Это будет возможно только для защиты прав граждан или обсуждения выполнения международных договоров.

В остальных случаях такие контакты должны быть исключены до тех пор, пока украинские власти не восстановят контроль над Крымом. Автором законопроекта стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Крым вошел в состав РФ после госпереворота на Украине в марте 2014 года. Жители провели референдум, на котором подавляющее большинство поддержало такое решение. Власти Украины считают итоги плебисцита нелегитимными, поэтому с разной периодичной выдвигают разные предложения и проекты по возвращению полуострова в состав страны.

Ранее вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Украина должна возместить ущерб, который она нанесла полуострову за все годы, которые она там находилась. Мурадов также подчеркнул, что Киев не имеет права требовать репарации за полуостров.