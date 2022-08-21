Украинским депутатам посоветовали уйти на удаленку

Украинским депутатам и другим работникам государственных учреждений рекомендовали перейти на удаленный формат работы с 22 по 26 августа. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

«Всем работникам расположенных в правительством квартале учреждений рекомендовали перейти на дистанционный режим работы из дома», — говорится в сообщении.

По данным источника, Верховная рада уже одобрила соответствующий указ. Исключение оставят для специалистов, участвующих в подготовке к ближайшим заседаниям и работающих с международными делегациями.

Украина отпразднует День независимости в среду, 24 августа. Ранее украинский телеканал ТСН сообщил, что в период с 22 по 25 августа в столице запретили проведение массовых мероприятий, митингов и мирных сборов, связанных с большим количеством участников.