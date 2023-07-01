Мир 01 июля 2023, 07:47 Украинским беженцам в Ирландии дали сутки на выселение из монастыря RTE: в Ирландии украинским беженцам предписали за сутки покинуть центр размещения РИА «Новости»

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В ирландском городе Голуэе украинским беженцам дали сутки на выселение из монастыря, где находился центр размещения. Об этом сообщила телерадиокомпания RTE.

Неожиданное известие получили более 40 украинцев. По данным издания, решение о выселении управляющая компания приняла из-за «существенных проблем» с правилами пожарной безопасности. Людям, проживающим в монастыре, предложили переселиться в другие города Ирландии. Беженцы признались, что для них это стало шоком.

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«У многих людей здесь есть работа или у них дети в школе. Некоторые люди учатся в университетах Голуэя, и внезапно их приходится переводить во временное жилье, а это слишком далеко от Голуэя», — рассказала одна из беженок журналистам.

Чехия с 1 июля ужесточила правила оплаты жилья для украинских беженцев. Принимающие украинцев жители республики перестанут получать выплаты за размещение беженцев по старой схеме. Им придется регистрироваться в реестре квартир и договоров и жить с украинцами под одной крышей. Предполагается, что это повысит риски нехватки жилой площади и массового возвращения украинцев домой.