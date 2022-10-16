Украинским беженцам призвали дать льготы в Германии | 360°

Мир 16 октября 2022, 21:55 Поделиться Telegram

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Viber Украинским беженцам призвали дать льготы в Германии Глава Минтруда Германии Хайль призвал дать льготы беженцам с Украины Pxhere.com

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Украинцам, которые получили убежище в Германии, должны полагаться привилегии, не предоставляющиеся другим беженцам. Такое заявление сделал министр труда и социальных вопросов ФРГ Хубертус Хайль.

В своем интервью изданию Tagesspiegel am Sonntag Хайль сослался на совместное решение государств Евросоюза. Украинцы, как следует из этого документа, не должны проходить процедуру предоставления убежища.

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«Они имеют право на базовое обеспечение (материальную поддержку — прим. ред.) и могут сразу приступать к работе. Отменять тут абсолютно нечего», — подчеркнул чиновник.

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Это положение дел, как отметил глава Минтруда ФРГ, не изменит даже возможное увеличение числа приехавших украинцев зимой.

Украинские беженцы в Польше станут одной из причин увеличения случаев заражения ВИЧ, считают авторы издание Interia. По количеству выявленных случаев ВИЧ текущий год стал для страны рекордным. По состоянию на конец сентября к медикам обратились уже 1678 инфицированных.

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