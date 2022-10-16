Украинским беженцам призвали дать льготы в Германии | 360°

Все новости

Власть

17 октября 2022, 16:08

Госдума может потерять одну из фракций. Сенатор Клишас пошутил об отмене брони для депутатов

Подмосковье

17 октября 2022, 16:05

Победителей конкурса на лучший подъезд Подмосковья объявят в 2023 году

Реклама

Подмосковье

17 октября 2022, 15:58

Детский сад на 350 мест построят в ЖК «Одинцово-1»

Общество

17 октября 2022, 15:58

Фейк: в Ростовской области не смогут проводить госэкзамены в школах из-за санкций

Важное

17 октября 2022, 15:56

Россия вернет из украинского плена 110 человек

Общество

17 октября 2022, 15:37

«Нечисть попадает в головы детей». Член СФ обругала мультики Disney и Свинку Пеппу

Армия

17 октября 2022, 15:25

Россия решила отправить в Белоруссию около 170 танков и 200 боевых машин

Власть

17 октября 2022, 15:09

Главу мобилизационного управления администрации уволили в Петербурге

Спецоперация

17 октября 2022, 15:06

Житель Урала пошел добровольцем на СВО, несмотря на трех жен и четверых детей

Мир

16 октября 2022, 21:55

Украинским беженцам призвали дать льготы в Германии

Глава Минтруда Германии Хайль призвал дать льготы беженцам с Украины

Читать 360tv в

Украинцам, которые получили убежище в Германии, должны полагаться привилегии, не предоставляющиеся другим беженцам. Такое заявление сделал министр труда и социальных вопросов ФРГ Хубертус Хайль.

В своем интервью изданию Tagesspiegel am Sonntag Хайль сослался на совместное решение государств Евросоюза. Украинцы, как следует из этого документа, не должны проходить процедуру предоставления убежища.

Реклама

«Они имеют право на базовое обеспечение (материальную поддержку — прим. ред.) и могут сразу приступать к работе. Отменять тут абсолютно нечего», — подчеркнул чиновник.

Реклама

Это положение дел, как отметил глава Минтруда ФРГ, не изменит даже возможное увеличение числа приехавших украинцев зимой.

Украинские беженцы в Польше станут одной из причин увеличения случаев заражения ВИЧ, считают авторы издание Interia. По количеству выявленных случаев ВИЧ текущий год стал для страны рекордным. По состоянию на конец сентября к медикам обратились уже 1678 инфицированных.

Германия

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама