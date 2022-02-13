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    13 февраля 2022, 20:18

    Украинским авиакомпаниям рекомендовали отменить полеты над Черным морем

    «Украэрорух» рекомендовал авиакомпаниям отменить полеты над зоной учений России в Черном море

    Ирэна Вороник

    Украинским авиакомпаниям не рекомендуют осуществлять полеты над зоной Черного моря, где проводятся российские учения. С таким предостережением выступили в госпредприятии «Укаэрорух».

    Украинским авиакомпаниям рекомендовали отменить полеты над Черным морем

    О маневрах флота РФ стало известно в субботу. В Черноморском флоте сообщили, что больше 30 кораблей вышли в море из Севастополя и Новороссийска, чтобы провести масштабные маневры ВМФ России.

    «Украина осуществила официальную публикацию аэронавигационной информации об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над Черным морем — с 14.02 по 19.02.2022», — опубликовал «Укаэрорух» сообщение в Facebook.

    В обращении уточняется, что в этот промежуток времени лучше не летать над зоной маневров. Авиакомпаниям рекомендуют заранее спланировать свои маршруты, учитывая российские учения. Но отмечается, что полностью закрывать полеты над Черным и Азовским морями Украина не планирует.

    В ходе учений в Черном море экипажи кораблей отработают оборону Крыма, охрану важных объектов и коммуникаций от возможных военных угроз. Пройдут артиллерийские стрельбы, ракетные бомбовые удары по морским, береговым и воздушным целям.