Украинский журналист выстрелил из гаубицы в сторону Донбасса

Украинский журналист Юрий Бутусов заснял на видео свой выстрел из гаубицы в сторону ополченцев в Донбассе. При этом мужчина не является военнослужащим ВСУ.

Ролик с выстрелом журналиста опубликовали в Сети. На кадрах Бутусов заявляет, что посвящает свой выстрел жертвам голодомора и советских репрессий. После этого мужчина делает залп, как он подчеркнул, по «российским оккупантам».

Позже журналист решил объяснить свои действия. По его словам, он сделал выстрел из гаубицы, чтобы «поздравить» украинцев с трагической датой. Бутусов отметил, что украинцы являются свободными людьми, которых никто не вправе ставить на колени. Также журналист добавил, что произвел залп в соответствии с действующими конвенциями.

«Видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. Ничего героического в этом видео нет, простое поздравление ко дню голодомора», — процитировал Бутусова в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Корреспондент осудил действия коллеги, назвав его трусом. Он напомнил, что голодомор не является праздником и поздравлять с ним неуместно.