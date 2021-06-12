facebook_pixel
    12 июня 2021, 11:18

    Украинский журналист выругался матом во время поздравления с Днем России

    Алена Макаренко

    Журналист Виктор Майстренко матом высказался в эфире телеканала NewsOne во время обращения депутата Харьковского горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Андрея Лесика к россиянам.

    Украинский журналист выругался матом во время поздравления с Днем России

    Парламентарий поздравил россиян с Днем России.

    «Сегодня, 12 июня, День России. От себя лично, от партии ОПЗЖ поздравляю россиян с их днем, главным праздником», — сказал Лесик.

    Майстренко не заценил это высказывание и отреагировал фразой: «Это ***** (конец — прим. ред)». Также он напомнил зрителям, что Украина «находится в состоянии войны» с РФ. Журналист видит только одно условие, при котором можно «начать дружить с Россией», написало ИА Nation News.

    «Когда развалится к чертовой матери!» — заявил Майстренко.

    Лесик не согласился с этим и резко ответил журналисту, отметила «Газета.ru».

    «Вы тут глупости рассказываете, вместо того, чтобы сглаживать ситуацию, которую семь лет искусственно раздували», — заметил депутат.

    Он назвал украинский и российский народы братскими и заявил, что так будет всегда.