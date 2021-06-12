Украинский журналист выругался матом во время поздравления с Днем России

Журналист Виктор Майстренко матом высказался в эфире телеканала NewsOne во время обращения депутата Харьковского горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Андрея Лесика к россиянам.

Парламентарий поздравил россиян с Днем России.

«Сегодня, 12 июня, День России. От себя лично, от партии ОПЗЖ поздравляю россиян с их днем, главным праздником», — сказал Лесик.

Майстренко не заценил это высказывание и отреагировал фразой: «Это ***** (конец — прим. ред)». Также он напомнил зрителям, что Украина «находится в состоянии войны» с РФ. Журналист видит только одно условие, при котором можно «начать дружить с Россией», написало ИА Nation News.

«Когда развалится к чертовой матери!» — заявил Майстренко.

Лесик не согласился с этим и резко ответил журналисту, отметила «Газета.ru».

«Вы тут глупости рассказываете, вместо того, чтобы сглаживать ситуацию, которую семь лет искусственно раздували», — заметил депутат.

Он назвал украинский и российский народы братскими и заявил, что так будет всегда.