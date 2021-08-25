Украинский журналист Василец посчитал «зрадой» присутствие советских самолетов на военном параде в Киеве

Журналист Дмитрий Василец на своей странице в Facebook заявил о «зраде» на военном параде в Киеве в честь Дня независимости Украины. Изменой он назвал присутствие советских самолетов.

«Из авиационной военной техники на параде представлены: 1. Советские вертолеты Ми-24. 2. Советские вертолеты Ми-8. 3. Советские штурмовики Су-25. 4. Советские истребители Су-27. 5. Советский транспортник Ан-26. 6. Советский транспортник Ил-76», — перечислил Василец.

Он добавил, что также видел советский сверхтяжелый транспортник Ан-225, советский транспортник Ан-70, советский фронтовой бомбардировщик Су-24, советский транспортник Ан-70, советский истребитель МиГ-29.

Журналист отметил, что присутствие советской техники говорит о провале декоммунизации.

«Зрада!» — заявил он.

Украина 24 августа праздновала 30-ю годовщину независимости страны. В честь этого в Киеве прошел большой военный парад. Участие в нем приняли свыше четырех тысяч украинских военных и представители четырех десятков стран. В параде участвовала авиация НАТО.

Закон, запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с мая 2015 года. В связи с этим в стране переименовывают города и улицы, которые были названы в честь государственных деятелей Советского Союза.