Украинский журналист Цимбалюк объяснил свой отъезд из России

Украинский журналист Роман Цимбалюк выехал из России после вызова на допрос в прокуратуру. Свой отъезд он объяснил появившейся угрозой безопасности.

«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности», — сказал Цимбалюк изданию «Громадское».

Он добавил, что решил уехать из страны после вызова на допрос в прокуратуру Москвы. По словам журналиста, вызов отменили, но это не гарантирует того, что больше их не будет.

«Сейчас нужно дождаться и понять, как действовать дальше. Впрочем, открою вам тайну. Несмотря на то, что я прожил там 13 лет и проработал корреспондентом агентства УНИАН, я никогда не собирался там оставаться», — заявил Цимбалюк.

Журналист подчеркнул, что его устроит вариант больше никогда не возвращаться в Россию. При этом он отметил, что решил разобраться с ситуацией, чтобы в какой-то момент не оказаться в розыске Интерпола. Также Цимбалюк признал, что не знает, есть ли вообще какое-либо дело против него.

Ранее RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что украинского журналиста вызвали на допрос по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Позже адвокат представителя СМИ Николай Полозов уточнил, что повестку отозвали.