Бывший телеведущий канала ZIК Остап Дроздов заявил в программе «Рандеву», что с жителями ДНР и ЛНР надо действовать радикально. Он сравнил их с «парнокопытными в вольере» и предложил лишать гражданства тех украинцев, что въезжают на территорию непризнанных республик. Французский политолог Ксавье Моро в разговоре с «360» отметил, что подобные высказывания могут принести неожиданную пользу.

В эфире программы на Пятом канале Дроздов объяснил, что раньше пытался понять жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Но вскоре он поменял свое мнение на более радикальное.

«Конечно, я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело и для себя все вопросы решил, все точки на „i“ расставил», — заявил телеведущий.

Далее последовало обвинение в том, что жители этих регионов слишком много слушают и смотрят российские СМИ. По словам Дроздова, для него эти люди испорченные и утраченные. Он подчеркнул, что не видит их гражданами Украины и лишил бы всех въехавших в самопровозглашенные республики гражданства.

Французский политолог Ксавье Моро в таких словах не видит ничего особенного. Да, поведение Дроздова абсолютно неэтично, но в нем нет ничего удивительного. Речь касается журналиста Западной Украины, а там такое отношение очень распространено. Это их идеология.

Такие слова вы можете услышать и от журналистов, и от политиков, и даже от профессоров в университете. Я читал выступление схожего характера от одного профессора во Львове Ксавье Моро французский политолог.

Причина такой агрессии — это обычный украинский национализм. Эксперт считает, что у таких людей ненависть распространяется не исключительно на русских, а вообще на все соседствующие народы. По словам Моро, такие высказывания все-таки способны принести пользу.

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«Пусть они высказываются. Пусть не скрывают своего отношения, потому что для нас, кто пытается воевать против украинского нацизма, это дополнительный аргумент», — отметил политолог.

А вот пытаться подавать в суд на журналиста — это затея бесполезная. Собеседник «360» уверен, что украинский суд не вынесет обвинительного приговора. Можно пойти в Европейский суд по правам человека, но это затянется на несколько лет. Для этого нужно сначала обратиться в суд на Украине, если результата нет, то подать на апелляцию. Затем следует еще несколько этапов, и только потом дело попадает в руки Европейского суда.

Карьере Остапа Дроздова, скорее всего, тоже ничего не угрожает. «Мне кажется, даже лишившись работы, он с легкостью найдет новую на Западной Украине. Он говорит то, что там хотят слышать», — считает Ксавье.

Впрочем, политолог искренне надеется, что спустя несколько лет проблема украинского национализма все-таки будет искоренена, а подобные высказывания вызовут лишь смешки.