Украинский журналист расстроился из-за отказа граждан воевать

Украинцы не записываются в армию, а молодые люди и вовсе в случае вооруженного конфликта просто покинут родину. О нежелании соотечественников воевать написал журналист издания Zaxid.net во Львове Станислав Безушко.

Журналист напомнил историю с депутатом партии «Слуга народа» Анной Колесник. Во время заслушивания доклада главкома ВСУ Руслана Хомчака та отправила в мессенджере сообщение: «Нужно валить из страны».

«Но вопрос сейчас не только в ней, а в готовности всего общества к войне. Фраза „Надо валить из этой страны“ — это о реальном состоянии готовности большинства украинцев к сопротивлению», — написал автор материала.

Безушко отметил, что есть те, кто в состоянии уехать из страны или знает, как это оперативно осуществить. Также есть те, кто скажет: «Война — это политические игры». Однако есть и те, кто все-таки поедет защищать родину.

«Лично у меня складывается впечатление, что последних будет значительно меньше», — добавил журналист.

Он уверен, что такие фразы раздаются в разных дискуссиях, при этом говорят их и «патриоты». Причем чаще всего подобные слова произносят молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, готовые в случае войны уехать за границу.

Еще несколько недель назад сторонники легализации огнестрельного оружия на Украине говорили о готовности защищать страну в случае «российского вторжения». Однако сейчас нет очередей из желающих у комиссариатов.

Демотивируют и дискредитируют военных сами же граждане, некоторые лидеры мнений, политики и даже бывшие участники боевых действий, написал журналист. А безопасность и целостность государства оказались для многих политическим инструментом для достижения своих целей.