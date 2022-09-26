Украинский журналист предложил взять у Израиля ядерное оружие для удара по России | 360°

Мир 26 сентября 2022, 04:00 Поделиться Telegram

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Viber Украинский журналист предложил взять у Израиля ядерное оружие для удара по России Украинский журналист Климовский: Киев может взять ядерное оружие у Израиля и ударить по РФ Unsplash

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Украинские власти могут позаимствовать ядерное оружие у Израиля или Северной Кореи для последующего удара по территории России, заявил журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский в колонке для издания «Главред». Об этом написало РИА «Новости».

Он уверен, что президент Украины Владимир Зеленский может запросить такое оружие под предлогом исходящей от России угрозы.

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«Где найдет Украина ядерное оружие — значения не имеет, особенно когда КНДР объявила себя ядерной державой. Можно взять напрокат у Израиля», — отметил Климовский.

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По его мнению, Киеву стоит обратиться именно к Тель-Авиву, а не к США. В таком случае Москва не сможет обвинить военно-политический блок НАТО в распространении ядерного оружия.

В Кремле к ядерному шантажу относятся крайне негативно. Президент России Владимир Путин напомнил Западу, что угрозы ядерным оружием контрпродуктивны. По словам российского лидера «роза ветров может развернуться и в их сторону».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина окончательно стала государством нацистского толка.

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