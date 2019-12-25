Украинский журналист предложил воссоздать единое государство Украины, Польши и Литвы
Журналист телеканала ATR Айдер Муждабаев предложил воссоздать Великое княжество Литовское, сообщило РИА «Новости».
В состав Литовского княжества, по мнению Муждабаева, должны войти Украина, Польша, Литва и часть российской территории: Смоленская область, Можайск и Крым.
«Естественно, с включением земель Крыма, Крымского ханства в единое государство, все это прекрасно», — процитировал Муждабаева портал «Утро.ру».
Журналист сравнил предполагаемое объединенное государство с Бенилюксом.