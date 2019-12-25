    25 декабря 2019, 18:05

    Украинский журналист предложил воссоздать единое государство Украины, Польши и Литвы

    Ирина Нагайникова

    Журналист телеканала ATR Айдер Муждабаев предложил воссоздать Великое княжество Литовское, сообщило РИА «Новости».

    В состав Литовского княжества, по мнению Муждабаева, должны войти Украина, Польша, Литва и часть российской территории: Смоленская область, Можайск и Крым.

    «Естественно, с включением земель Крыма, Крымского ханства в единое государство, все это прекрасно», — процитировал Муждабаева портал «Утро.ру».

    Журналист сравнил предполагаемое объединенное государство с Бенилюксом.