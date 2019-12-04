Украинский журналист ответил на обвинения России и СССР в «оглуплении»

По мнению Скачко, образованность граждан Незалежной снизилась из-за состояния сферы на постсоветской Украине.

«Поверьте мне как главному редактору газеты с 12-летним стажем, даже представители интеллигенции, которые приходили ко мне, практически не умели писать по-русски, потому что грамматику им преподавали только в юном возрасте. А украинский они элементарно не знали, только для проформы, ведь образование насильственно переводилось на украинский. Это что касается гуманитарного образования. А тут выяснилось, что упал уровень знаний в математике, физике и других естественных науках», — пояснил журналист.

Скачко отметил, что в заявлении преподавателя Киевской школы экономики «есть отголоски исторической правды. Он напомнил, что ранее Киев был «центром просвещения, культуры и образования восточного славянства».

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«Петр Первый окружал себя, по крайней мере в плане церковного образования и философии, выходцами из Киева. Но при этом нельзя говорить, что Россия умных забирала, а там оставляла дураков. Это логика любого многонационального государства. Столица всегда высасывает умы из провинций, окраин», — уточнил бывший главред.

Журналист подчеркнул, что русскоговорящих школьников оторвали от родной культуры на Украине. В то же время, по мнению Скачко, «к украинскому «берегу» не пристали»

«Получаются недоучки, недоросли. Они русский язык не изучают, им его не преподают, поэтому они абсолютно не знают грамматику и пишут плохо, а украинский им в голову не идет», — заключил журналист.

Ранее преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан отметил низкий уровень образованности украинцев. Он убежден, что во всем виновата царская Россия и Советский Союз.