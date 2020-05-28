Украинский журналист напомнил ВСУ об обстреле своих же позиций в 2014 году

Уточняется, что после обстрела погибли 18 человек. В своем видеоблоге Семченко поделился кадрами с места событий, на которых военные кому-то звонят и просят отдать приказ прекратить стрельбу.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба объявил о планах Киева ликвидировать администрации ЛНР и ДНР после установления контроля на территории Донбасса. Сенатор Алексей Пушков расценил подобные заявления как обыкновенное сотрясание воздуха.