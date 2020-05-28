    28 мая 2020, 20:14

    Украинский журналист напомнил ВСУ об обстреле своих же позиций в 2014 году

    Артур Блянихов

    Журналист Александр Семченко напомнил, что шесть лет назад украинские военные с вертолетов обстреляли свои же позиции в Волновахском районе (Донецкая область). Об этом сообщил «Царьград».

    Уточняется, что после обстрела погибли 18 человек. В своем видеоблоге Семченко поделился кадрами с места событий, на которых военные кому-то звонят и просят отдать приказ прекратить стрельбу.

    Ранее глава внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба объявил о планах Киева ликвидировать администрации ЛНР и ДНР после установления контроля на территории Донбасса. Сенатор Алексей Пушков расценил подобные заявления как обыкновенное сотрясание воздуха.