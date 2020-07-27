Украинский живодер закрыл живого котенка в банке. Видео

Молодой человек из Львовской области положил живого котенка в банку и закрутил крышку. Своим «подвигом» живодер похвастался, выложив видео на своей странице в Instagram.

После того, как ролик разошелся по Сети молодым человеком заинтересовалась полиция.

«Во время мониторинга соцсетей, полицейские обнаружили видео, на котором неизвестный мужчина поместил котенка в стеклянную банку и якобы закрыл емкость металлической крышкой для консервации», — сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Львовской области.

Правоохранители установили личность хулигана и место его жительства. По факту издевательства над котенком следователи открыли уголовное производство по статье «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы до трех лет.

Молодой живодер срочно удалил практически все свои фотографии и опубликовал в Stories видео с котенком, которого достал из банки.

Свои действия он объяснил «шуткой». По его словам, с котом все в порядке. Сам он не понял, почему видео так разошлось, а банка была не закрыта.