Украинский живодер закрыл живого котенка в банке. Видео
После того, как ролик разошелся по Сети молодым человеком заинтересовалась полиция.
«Во время мониторинга соцсетей, полицейские обнаружили видео, на котором неизвестный мужчина поместил котенка в стеклянную банку и якобы закрыл емкость металлической крышкой для консервации», — сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Львовской области.
Правоохранители установили личность хулигана и место его жительства. По факту издевательства над котенком следователи открыли уголовное производство по статье «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы до трех лет.
Молодой живодер срочно удалил практически все свои фотографии и опубликовал в Stories видео с котенком, которого достал из банки.
Свои действия он объяснил «шуткой». По его словам, с котом все в порядке. Сам он не понял, почему видео так разошлось, а банка была не закрыта.