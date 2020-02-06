Украинский завод признался, что закупает алюминий у России от безысходности

Российский алюминий идет на изготовление топливных баков для американских ракет Antares. Сырье у РФ закупает украинское ракетное предприятие «Южмаш» — у завода просто нет другого выбора.

На «Южмаше» подтвердили закупки после публикаций на эту тему. Заявление на официальном сайте разместила пресс-служба предприятия.

«Рядом отечественных СМИ была обнародована информация о закупке „Южмашем“ алюминия у поставщика из Российской Федерации. Эта информация соответствует действительности», — заметили на заводе.

В пресс-службе добавили, что действительно используют алюминий для «изготовления основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares».

Материал предприятие закупает, по признанию пресс-службы, поскольку пока не видит иного выхода.

«„Южмаш“ активно предпринимает меры по диверсификации источников поставок, в том числе, в порядке импортозамещения. <…> Вместе с тем, это не всегда возможно», — признались на предприятии.

Чтобы заменить российский алюминий, «Южмашу» пришлось бы проводить большой объем дополнительных работ. Значительные траты ожидали бы и американского заказчика.

Сумма заключенного с Россией контракта составила 110 миллионов рублей. Договор продлится год, до 31 декабря 2021-го. Соглашение с российским поставщиком «Южмаш» заключает уже четвертый раз.