Мир 01 сентября 2023, 14:21 Украинский замминистра заявил о серьезном ущербе от российских «Ланцетов» Украинский замминистра Борняков: российские «Ланцеты» причинили большой ущерб РИА «Новости»

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Заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков пожаловался, что российские БПЛА «Ланцет» приносят его стране большой ущерб. Об этом он заявил в интервью испанской газете El Mundo.

«Русские научились и существенно увеличили использование дронов. Не только в количестве, но и в качестве. „Ланцет“ наносит нам большой ущерб», — сказал он.

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Замминистра затруднился ответить, «у кого сейчас преимущество в цифрах». По его словам, Украина ускоряет свои производственные процессы — в ее планах произвести в этом году в 10 или 15 раз больше беспилотников, чем в прошлом. Речь даже идет о сотнях тысяч.

Ранее польский ресурс Interia назвал «Ланцет» кошмаром для Вооруженных сил Украины. Авторы материала высказали мнение, что «Ланцет-3» являются из наиболее мощных видов оружия в арсенале российских военных.