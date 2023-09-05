Мир 05 сентября 2023, 20:06 Украинский закон «о делении Крыма» назвали безумием Вице-спикер Крыма Бобков назвал закон Зеленского о делении полуострова безумием Pxhere

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Украинский закон «об административно-территориальном делении Крыма» — безумие. Такое мнение выразил РИА «Новости» вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об «изменении административно-территориального устройства Крыма». Документ предполагает «декоммунизацию республики», а также новые деления районов и формирование военных и военно-гражданских администраций.

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«Мы в Крыму привыкли к выходкам и безумным шагам Зеленского. Иначе чем как на элементы сумасшедшего дома, мы на это смотреть не можем», — высказался Бобков.

Для Зеленского крымский вопрос является болезненным и «увязывается с вопросом абсолютно неудачного ползания по степям с элементами натыкания на мины, которое они называют „контрнаступление“», уточнил политик. Как добавил Бобков, с момента прихода к власти Зеленского административно-территориальные деления в стране происходят на регулярной основе. Временная пауза в этом вопросе не дает ему покоя, заключил вице-спикер.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что попытки вторгнуться на полуостров закончатся для главы киевского режима разгромом и капитуляцией.