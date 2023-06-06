Мир 06 июня 2023, 14:21 Украинский заградотряд расстрелял из БТР оставивших позиции бойцов ВСУ Расстрел эвакуирующих раненого бойца ВСУ украинскими заградотрядами сняли на видео

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Боевики украинского заградотряда расстреляли из бронетранспортера бросивших позиции военнослужащих ВСУ, которые эвакуировали раненого сослуживца. Видео расправы снял оператор дрона 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады, а опубликовал Telegram-канал «Фанклуб 27 бригады „Ратник “».

На опубликованных кадрах солдаты находились в районе железнодорожных путей, где на обочине оказывали помощь раненому товарищу. Изготовив самодельные носилки для переноски пострадавшего, они пошли вдоль рельсов.

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В этот момент по проселочной дороге наперерез военных выехал бронетранспортер «Буцефал» заградотряда. Заметив движение за полосой, он открыл огонь по военным, а после расправы поехал дальше.

Авторы Telegram-канала отметили, что такие расстрелы украинские заградотряды проводят регулярно. Чаще всего их жертвами становятся призванные с гражданской службы мобилизованные, которых используют в качестве пушечного мяса.

В конце мая заградотряд украинских сил расстрелял 10 новобранцев в районе Часова Яра. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он подчеркнул, что солдаты покинули свои позиции около Артемовска, который уже перешел под контроль российских сил. На службу их призвали в рамках полной мобилизации меньше месяца назад.