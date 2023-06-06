06 июня 2023, 14:21
Украинский заградотряд расстрелял из БТР оставивших позиции бойцов ВСУ
Расстрел эвакуирующих раненого бойца ВСУ украинскими заградотрядами сняли на видео
Боевики украинского заградотряда расстреляли из бронетранспортера бросивших позиции военнослужащих ВСУ, которые эвакуировали раненого сослуживца. Видео расправы снял оператор дрона 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады, а опубликовал Telegram-канал «Фанклуб 27 бригады „Ратник “».
На опубликованных кадрах солдаты находились в районе железнодорожных путей, где на обочине оказывали помощь раненому товарищу. Изготовив самодельные носилки для переноски пострадавшего, они пошли вдоль рельсов.
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В этот момент по проселочной дороге наперерез военных выехал бронетранспортер «Буцефал» заградотряда. Заметив движение за полосой, он открыл огонь по военным, а после расправы поехал дальше.
Авторы Telegram-канала отметили, что такие расстрелы украинские заградотряды проводят регулярно. Чаще всего их жертвами становятся призванные с гражданской службы мобилизованные, которых используют в качестве пушечного мяса.
В конце мая заградотряд украинских сил расстрелял 10 новобранцев в районе Часова Яра. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он подчеркнул, что солдаты покинули свои позиции около Артемовска, который уже перешел под контроль российских сил. На службу их призвали в рамках полной мобилизации меньше месяца назад.
ВСУ
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