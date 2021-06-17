Украинский президент Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением о встрече на русском, потому что на любом другом языке это не выглядело бы как призыв к переговорам. Такое мнение в беседе с «360» высказал политолог Константин Калачев.

Зеленский ранее в интервью с иностранными журналистами заговорил по-русски, когда речь зашла о Донбассе. Если бы президент Украины говорил на другом языке, это было бы обращено к аудитории, которая настроена непримиримо.

«В данном случае это обращение и к Путину, и к той части русскоязычной украинской аудитории, для которой важно сохранение двуязычия на Украине. И очевидно, что для Зеленского этот момент, когда Украина обсуждается на встрече Путина с Байденом, показался наиболее адекватным», — отметил Калачев.

Проблема в реализации Минских соглашений заключается в том, что Россия и Украина никак не могут найти общий язык по вопросам контроля за границей и проведению выборов в той части Донбасса, которая заявила о своей независимости, отметил политолог.

Ничего удивительного в том, что Зеленский говорил на русском, нет. Для него этот язык, возможно, даже ближе, чем украинский.

«Русский он знает с самого раннего детства. Украинский он выучил несколько позже», — указал Калачев.

Путину и Зеленскому еще предстоит определиться с местом встречи. Зеленский сначала предложил Путину встретиться в Донбассе, российский лидер в ответ пригласил его в Москву.

«Я думаю, что встреча будет, если украинский президент готов пообщаться с российским лидером в Москве, и если стороны будут готовы к тому, чтобы показать хоть какое-то движение в сторону улучшения отношений между двумя странами», — подчеркнул политолог.

Калачев не исключил, что в какой-то момент украинским политикам будет проще отказаться от той части Донбасса, которая неподконтрольна Киеву. Но сейчас это невозможно, потому что на этом «строится их идентичность и образ врага».

«Честно говоря, образ врага востребован для обеих сторон. Что бы ни говорили по поводу наших теплых отношений к братскому народу, несмотря на то, что многие болели за сборную Украину в их первом матче на Евро-2020, на самом деле есть вопросы, которые невозможно решить в ближайшей перспективе, потому что там очень много эмоций. Например, в отношении Крыма. Для России это восстановление исторической справедливости, а для Украины — аннексия территории», — объяснил он.

При этом и Россия, и Украина заинтересованы в том, чтобы добиться гарантий мира на территории Донбасса, по мнению политолога. Возобновление военных действий осложнит ситуацию для всех, подчеркнул Калачев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг подтвердил, что Владимир Путин готов встретиться с Зеленским, но подготовка встречи пока не ведется.