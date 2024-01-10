Мир 10 января 2024, 02:48 Украинский врач раскрыл пугающие сведения о числе солдат ВСУ в больницах ABC News: количество тяжелораненых солдат ВСУ выросло на 30% в последние недели РИА «Новости»

Читать 360tv в

Количество тяжелобольных солдат ВСУ за последние недели выросло на 30%. Об этом написало издание ABC News со ссылкой на главного врача больницы в Днепропетровске.

«Доктор Сергей Рыженко рассказал <…>, что больница имени Мечникова в Днепре (Днепропетровск — прим. ред.) <…> ежедневно принимает от 40 до 100 тяжелораненых, а его команда проводит от 50 до 100 хирургических операций в сутки», — сообщили журналисты.

Реклама

Украинский медик добавил, что большинство из этих операций — это ампутации. Врачи в госпитале Мечникова ампутировали конечности примерно 3000 солдатам с начала конфликта.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко раскрыл реальные цифры потерь ВСУ с начала конфликта. Он заявил, что украинская армия потеряла убитыми и тяжелоранеными около 500 тысяч военнослужащих.