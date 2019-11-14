Украинский Vogue показал видео со съемок Елены Зеленской

Елена Зеленская снялась для декабрьской обложки журнала. Новый выпуск появится в трех вариантах, чтобы показать разные стороны личности первой леди. На одном — строгий официальный портрет, на другом Зеленскую сфотографировали с семьей, «трогательную и безмятежную». А на третьем читатели увидят «обычную женщину — красивую и обаятельную».

Три обложки Voguе Елены Зеленской — официальная, трогательная, обаятельная Подробнее

В статье Зеленская рассказывает о переменах в своей жизни, новом статусе, обязанностях, возможностях. Помимо этого она делится модными советами, которые считает инструментом культурной дипломатии.

Декабрьский выпуск поступит в продажу на Украине 18 ноября.