Украинский Vogue показал видео со съемок Елены Зеленской
Редакция журнала Vogue на Украине опубликовала видео с фотосъемки первой леди страны Елены Зеленской. Ролик выложили в Instagram, сообщило ИА Nation News.
Елена Зеленская снялась для декабрьской обложки журнала. Новый выпуск появится в трех вариантах, чтобы показать разные стороны личности первой леди. На одном — строгий официальный портрет, на другом Зеленскую сфотографировали с семьей, «трогательную и безмятежную». А на третьем читатели увидят «обычную женщину — красивую и обаятельную».
Три обложки Voguе Елены Зеленской — официальная, трогательная, обаятельнаяПодробнее
В статье Зеленская рассказывает о переменах в своей жизни, новом статусе, обязанностях, возможностях. Помимо этого она делится модными советами, которые считает инструментом культурной дипломатии.
Декабрьский выпуск поступит в продажу на Украине 18 ноября.