Выглаженную военную форму ВСУ с наградами, брошенную украинским военнослужащим, показал телеканал «Звезда». На куртке были прикреплены медали за участие в так называемой антитеррористической операции (АТО). Ее украинские власти начали проводить против подразделений ДНР и ЛНР.

Это уже не первый подобный трофей, который находят на брошенных позициях украинских военных. Они оставляют не только форму, но и вооружение, боевую документацию.

Накануне в Народной милиции ДНР сообщили о новых потерях, которые понесли ВСУ. Они лишились двух танков, трех БМП, четырех бронированных и двух грузовых автомобилей. Были уничтожены две огневых позиции 120-миллиметровых минометных расчетов.

Подразделения ВС РФ с начала специальной операции уничтожили 130 украинских самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, более 2130 танков и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 913 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2028 единиц специальной военной автомобильной техники.