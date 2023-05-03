Мир 03 мая 2023, 21:36 Украинский военный советник пожаловался НАТО на неуязвимое оружие русских Советник ВВС Украины Игнат пожаловался НАТО на неуязвимые планирующие бомбы ВКС России РИА «Новости»

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Современные планирующие бомбы ВКС России стали головной болью для украинской армии. Об этом заявил советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат. Его слова привело издание Newsweek.

«Ежедневно на переднем крае района боевых действий используется от 20 до 200 управляемых авиационных бомб. Эти бомбы могут пролететь около 70 километров, и они могут быть нацелены на объекты критической инфраструктуры <…> Мы не можем противостоять такого рода боеприпасам», — пожаловался Игнат.

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Он попросил у НАТО самолеты F-16, чтобы противостоять российской армии. Представитель ВВС Украины отметил, что необходимо сбивать самолеты Су-34, которые несут эти снаряды.

Планирующие бомбы признали большой угрозой для ВСУ, их сбрасывают самолеты за пределами досягаемости ПВО Украины. Военный эксперт Гай Маккардл заявил, что планирующие бомбы — «довольно изобретательное фантастическое оружие». Еще одним неоспоримым преимуществом этих снарядов является невысокая стоимость.