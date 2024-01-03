Мир 03 января 2024, 01:40 Украинский военный раскрыл слабое место ВСУ Комбат ВСУ Бот заявил о неэффективности украинской авиации РИА «Новости»

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Воздушные силы Украины не оказывают достойной поддержки сухопутным войскам на поле боя. С таким заявлением командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным Бот выступил на мероприятии подразделения, сообщило РИА «Новости».

Один из участников встречи поинтересовался, как часто комбаты бригады видят авиацию Украины над полем боя.

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«Частенько видим, но эффективность маленькая у авиации», — сказал Бот.

По его словам, пользу в зоне боевых действий не приносят ни самолеты, ни вертолеты. После этого автор вопроса отметил, что представляет на встрече 18-ю отдельную бригаду армейской авиации ВСУ. Тогда Бот пообещал летчикам, что «их время придет».

Вооруженные силы России за один день сбили два штурмовых самолета Су-25 ВСУ в Запорожье и под Херсоном. Еще одно воздушное судно уничтожили в районе Краматорска в ДНР. Всего с начала спецоперации ВС Украины лишились 563 самолетов и 262 вертолетов,