Мир 17 февраля 2024, 19:36 Украинский военный предупредил о повторении сценария Авдеевки в ЛНР Боевик ВСУ Кротевич: Серебрянское лесничество повторит судьбу Авдеевки РИА «Новости»

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Большие потери личного состава и отступление украинских военных из Авдеевки повторятся в Серебрянском лесничестве на северо-востоке Луганской Народной Республики. Об этом в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук заявил начальник штаба бригады Нацгвардии Украины «Азов»* Богдан Кротевич.

Он подчеркнул, что высшее командование практически не получает достоверную информацию, поступающую от тех, кто находится на передовой. По словам военного, даже если данные удастся доносить, то их просто игнорируют.

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«Мы сейчас стоим в Серебрянском лесничестве. Там рядом — такая же [как в Авдеевке] ситуация», — заявил Кротевич.

Военный добавил, что украинские генералы считают, что видят всю ситуацию, и знают, как действовать, но это далеко не так.

«Они должны свое эго „присадить“ и прислушаться», — добавил собеседник журналистки.

Российские военные в короткие сроки прорвали выстроенную оборону ВСУ вокруг Авдеевки и за несколько дней заняли часть города, включая коксохимический завод, который боевики планировали использовать в качестве основной точки обороны.

После прорыва российских войск главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ к отступлению и переходу на другие позиции для удержания обороны.

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что выход украинских военных из города превратился в бегство.

В результате некоторые подразделения оторвались от своих. Он добавил, что бои сейчас продолжаются в городской черте.

Его слова подтвердил заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин. Он подчеркнул, что без потерь выйти из Авдеевки не получится и впереди ВСУ ждут ожесточенные бои для освобождения дороги.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.