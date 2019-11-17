Украинский военный погиб в Донбассе

Климкин назвал разведение войск в Донбассе успехом Путина Подробнее

Военный погиб 16 ноября.

Согласно сообщению штаба, за прошедшие сутки противник нарушил режим прекращения огня 15 раз. А 17 ноября обстрелов не зафиксировано.

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Красный Лиман в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) 16 ноября. Это было первое нарушение режима прекращения огня за последние три дня.

С 13 ноября саперы занимаются разминированием и мониторингом ситуации после разведения сил на пилотных участках.

Военные из Донбасса развели силы на последнем пилотном участке в районе населенного пункта Петровское в ДНР 12 ноября. Киев об этом отчитался днем ранее. После этого специалисты приступили к разминированию территории.

Разведение сил в станице Луганской, поселках Золотое и Петровское — одно из условий для проведения встречи в формате «нормандской четверки». Саммит с участием президентов Франции, России, Германии и Украины может состояться в Париже 9 декабря.