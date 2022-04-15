Украинский военный обматерил пенсионерку за уговоры сдаться

Украинский солдат обругал матом пожилую женщину за то, что она попыталась уговорить его сдаться и прекратить насилие. Свой разговор с пенсионеркой военный снимал на видео. После этого ролик был опубликован в TikTok. Поверх видео наложено слово «сепаратистка».

Пожилая женщина на видео говорит украинскому военному, что он еще «не дорос», чтобы с ней спорить. Автор видео, отвечая ей, не скупился на нецензурные выражения. Ролик опубликовал РЕН ТВ.

«Придут сюда, тут и погибнут, будем (убивать) их по-черному», — заявил молодой человек.

В ответ на это пенсионерка заявила, что «Россия сильная», также она попыталась пристыдить военного за его неуважительный разговор с пожилой женщиной.

«Они не погибнут, Россия сильная. Кроме мата и сигарет ты ничего не знаешь. Тебя мать этому научила, материться на мать? А причем они, что, они виноваты?» — спросила у военного пенсионерка.

Ранее в русском сегменте интернета разошелся ролик с пенсионеркой из Донбасса, которая вышла с красным флагом к украинским военнослужащим. Видео на своей странице в Twitter опубликовал заместитель постоянного представителя России в женевском офисе ООН Александр Алимов. Иностранных пользователей восхитила смелость пожилой женщины.