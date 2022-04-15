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    15 апреля 2022, 04:58

    Украинский военный обматерил пенсионерку за уговоры сдаться

    Украинский военный обматерил пенсионерку, которая пыталась уговорить его сдаться

    Валерия Шафирко

    Украинский солдат обругал матом пожилую женщину за то, что она попыталась уговорить его сдаться и прекратить насилие. Свой разговор с пенсионеркой военный снимал на видео. После этого ролик был опубликован в TikTok. Поверх видео наложено слово «сепаратистка».

    Пожилая женщина на видео говорит украинскому военному, что он еще «не дорос», чтобы с ней спорить. Автор видео, отвечая ей, не скупился на нецензурные выражения. Ролик опубликовал РЕН ТВ.

    «Придут сюда, тут и погибнут, будем (убивать) их по-черному», — заявил молодой человек.

    В ответ на это пенсионерка заявила, что «Россия сильная», также она попыталась пристыдить военного за его неуважительный разговор с пожилой женщиной.

    «Они не погибнут, Россия сильная. Кроме мата и сигарет ты ничего не знаешь. Тебя мать этому научила, материться на мать? А причем они, что, они виноваты?» — спросила у военного пенсионерка.

    Ранее в русском сегменте интернета разошелся ролик с пенсионеркой из Донбасса, которая вышла с красным флагом к украинским военнослужащим. Видео на своей странице в Twitter опубликовал заместитель постоянного представителя России в женевском офисе ООН Александр Алимов. Иностранных пользователей восхитила смелость пожилой женщины.