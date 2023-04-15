Мир 15 апреля 2023, 22:28 Украинский военный назвал бои за Артемовск беспрецедентно тяжелыми Украинский военный Череватый рассказал о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске РИА «Новости»

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Самые тяжелые бои за последние десять лет сейчас наблюдаются в Артемовске. Об этом пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил в эфире украинского телемарафона. Его слова привело местное издание УНИАН.

«Сегодня непосредственно в городской застройке происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои», — отметил он.

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По словам военного, российские войска сконцентрировали усилия на сосредоточивании сил на Артемовске.

По данным Минобороны РФ, украинские боевики предприняли попытку замедлить продвижение российских войск. Подразделения ВСУ при отступлении целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома, отметили в российском ведомстве.

Отряды ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль два квартала на окраинах Артемовска с севера и юга. С флангов их поддерживают подразделения ВДВ.

Общие потери украинских войск на Донецком направлении за сутки составили более 315 человек. Противник лишился двух боевых бронированных машин, гаубиц Д-20 и «Мста-Б» и боевой машины РСЗО «Град».